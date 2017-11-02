Валерий Брагин: "Канадцы стали серьезно относиться к суперсерии"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин отметил, что цель на суперсерию в Канаде – определиться с кандидатами на сбор перед чемпионатом мира. Специалист также добавил, что канадцы стали очень серьезно относится к этим матчам.

– Какие цели на суперсерию?

– Они всегда одни – определиться с кандидатами на сбор перед чемпионатом мира. В матчах с сильным соперником сразу видно, кто чего стоит.

– Имеете представление о соперниках?

– Они стали очень серьезно относиться к серии. Раньше выставляли 6 сборных, а теперь – три. На уровне соперников высокого уровня сразу видно, кто чего стоит. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

Молодежная сборная России определилась с расширенным составом на суперсерию//Молодежная сборная России провела тренировку в преддверии матчей суперсерии