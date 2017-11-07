Валерий Брагин: "7 пропущенных шайб - это очень много, будем исправляться"

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды Западной лиги (0:7) в первом матче CHL Canada Russia Series отметил, что россияне не смогли реализовать свои моменты. Он также добавил, что семь пропущенных шайб – очень много для его команды.

– Не забили свои моменты в первом периоде, когда четыре раза выходили "1 в 0", а потом пошли ошибки в обороне, – приводит официальный сайт ФХР слова Брагина. – Причем все эти моменты разбирали при подготовке, но все равно пропустили семь голов.

Да, первая игра, да, после тяжелой дороги, но все равно это очень много. Будем исправляться, готовиться. Следующая игра уже завтра.

Следующий матч Россия проведет 8 ноября в Суифт-Карренте. Всего российская команда сыграет в 6 встречах в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира.

Забивать канадцам пока некому. Худшее начало Суперсерии при Брагине