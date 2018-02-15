В Ельце во время тренировки погиб 11-летний хоккеист

Во время тренировки по хоккею в ледовом дворце Ельца погиб 11-летний мальчик. Как сообщает Gorod48, он получил смертельную травму от попавшей в шею шайбы.

По данным источника, мальчик находился на дополнительной тренировке с ребятами 2003 года рождения. Частью занятия были броски по воротам. Когда они закончились, ребенок начал собирать разбросанные шайбы, и в этот момент один из старших детей бросил по воротам – шайба попала мальчику в шейный позвонок. Он умер практически мгновенно.