Тренер юношеской сборной России: "Подсказал Исаеву, как словаки бьют буллиты"

Ассистент главного тренер юниорской сборной по вратарям Сергей Белов разобрал действия Даниила Исаева и Амира Мифтахова в матче со Словакией (6:5 Б) на стадии 1/8 финала на чемпионате мира в Челябинске.

- Сегодня позанимались бросовой подготовкой, - заявил Белов. Потом голкиперы занимались своей работой.

- Буллиты тренировал?

- В конце. Вчера Исаеву подсказал какие-то моменты, и он сыграл по заданию.

- Почему поставили Мифтахова вместо Исаева с первых минут?

- Решили так.

- Вы рекомендовали сменить Мифтахова после трех пропущенных шайб?

- Да. Надо было встряхнуть команду, и у Амира что-то не пошло. Даня сыграл очень уверенно и хорошо. У нас три хороших вратаря.

– Кому доверите ворота в четвертьфинале?

– Кого именно поставят - назовем завтра после раскатки. Я могу лишь рекомендовать, а решать будет главный тренер.

- Перед игрой сообщаете вратарям?

- Сейчас - да. Они же все должны быть готовы к матчу.

- Больше бросков будет с США?

- Да. В матче со швейцарцами они 5 голов пропустили, с канадцами - шесть, а с белорусами - на ноль. Если будем играть в атаке, у нас будут шансы.

– Знаете слабые места американских голкиперов?

- Кое-какая информация есть, наши не уступают. Кстати, я подсказал нашему вратарю Данилу Исаеву, как словаки бьют буллиты. Он молодец, ни одного не пропустил.