Тренер юниорской сборной России не видит "ничего сверхъестественного" в соперниках по Кубку вызова

Главный тренер юниорской сборной России (игроки до 17 лет) Владимир Филатов дал понять, что доволен подготовкой команды к Мировому Кубку вызова. Первый матч на турнире в канадском Форт-Сент-Джоне россияне проведут 6 ноября против Швеции.

- Тренировочный день прошел продуктивно. Разговариваем с ребятами, они хорошо спят, успевают восстанавливаться. Медицинский штаб уделяет большое внимание этому вопросу, контролирует ребят. К тому же, у них молодые организмы, я не думаю, что акклиматизация для них является непреодолимой стеной. И, как я уже говорил ранее, мы не единственные здесь, кто проходит акклиматизацию, уделять этому большое внимание не стоит.

Инициатива игроков в игре в нападении? Я это приветствую. Безусловно, у команды есть система, всем ребятам она знакома. В сборную вызывают лучших игроков России, это креативные хоккеисты. Игроки должны развиваться, уметь не только действовать по указке тренера, но и мыслить.

Если говорить о шведах, то они уделяют огромное внимание технической подготовке, едва ли не больше всех в мировом хоккее. Хорошо катаются, хорошо работают с шайбой. В какой хоккей следует играть нам? В свой. Естественно, мы не будем подстраиваться под соперника, но обязаны знать его сильные и слабые стороны. И использовать это знание. Будем играть жестко, не давать им работать с шайбой. Наши ребята знают, чего тренерский штаб ждет от них в игре против Швеции и будут выполнять установку.

Я посмотрел тренировки других команд - ничего сверхъестественного там нет, наши ребята подготовлены не хуже. Здесь в принципе собраны лучшие юниорские команды мира, все мы развиваемся, стараемся соответствовать тенденциям мирового хоккея.

Все парни очень мотивированы, никакой дополнительной мотивации, чем участие в таком турнире и возможность представлять Россию, им не нужно. Наша задача как тренеров заключается в том, чтобы наоборот - разрядить их, дать им возможность проявить свои лучшие качества в игре.