Тренер "Витязя-2003" - о гибели хоккеиста: "Ощущение, что все это происходит не со мной"

Главный тренер команды "Витязь-2003" Вячеслав Курочкин отметил, что тяжело переживает по поводу трагедии, произошедшей с игроком Ильей Солнышкиным. 14-летний нападающий умер 11 февраля после драки в раздевалке с партнером по команде. Юный хоккеист получил от партнера по команде два удара в живот и потерял сознание. Прибывшая на место бригада "скорой" помочь Солнышкину не смогла.

– Если честно, то все, как в тумане, - сказал Курочкин. - Я что-то делаю, куда-то еду или с вами тут разговариваю, но такое ощущение, что все это происходит не со мной.

– Вы будете дальше тренировать?

– Не знаю, не знаю. Сейчас я даже думать об этом не могу. Но где-то в глубине души понимаю, что ничего другого делать не умею, а надо же как-то жить. Но сейчас о будущем даже не думаю. Мне очень тяжело. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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