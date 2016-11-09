Сергей Зборовский: "Сегодня сборная России играла лучше"

Защитник сборной России Сергей Зборовский считает, что его команда не реализовала свои моменты в матче со сборной Западной лиги (1:4). Зборовски добавил, что в этом году у россиян подобрался серьезный коллектив.

– Считаю, что во вчерашней игре они нас превосходили, но классно сыграл в воротах Красоткин, выручив нас, – приводит ТАСС слова хоккеиста. – Но и мы реализовали свои моменты. Сегодня же игра была с нашей стороны намного лучше, но мы не реализовали свои моменты: у нас было достаточно шансов, допустили ошибки, которые не должны были делать в третьем периоде. Победили они заслуженно.

Считаю, в том году у них была команда посильнее, а в этом у нас собрался сильный хороший коллектив. Не сказал бы, что сборная у нас была в прошлом году слабее, но у них она была сильней и свою игру мы не показали. Сейчас же мы выполнили тренерскую установку, и результат налицо.