Сергей Голубович: "Я бы не отказался поработать еще один трехлетний цикл с юниорской сборной"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович заявил, что надеется остаться в команде на еще один цикл. Также специалист отметил, что не может найти объяснение выступлению своих подопечных на минувшем чемпионате мира, где команда заняла третье место.

– Решение по моему будущему, скорее всего, будет принято на тренерском совете федерации, – цитирует ТАСС Голубовича. – Я бы не отказался поработать еще один трехлетний цикл и попробовать еще раз взять эту высоту.

За исключением последнего матча, все вторые периоды у нас получились не очень хорошими, и объяснения этому пока не могу найти. Общую функциональную подготовку команды по пятибалльной шкале оцениваю на "тройку", связано это с тем, что сейчас конец сезона. В Америке ребята провели по 70 игр, плюс матчи за сборную – в общей сложности 90 матчей, это очень много для такого возраста.