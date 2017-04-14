Сергей Голубович: "Во втором периоде шведы нас полностью переиграли"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после матча группового турнира ЮЧМ-2017 против Швеции (3:1) отметил, что команда победила за счет самоотверженности и желания. По его словам, на неуверенную игру во втором периоде повлияло то, что некоторые игроки впервые выступают на таком турнире.

- Пришлось понервничать - с середины первого периода и на протяжении второго шведы нас вчистую переигрывали, - приводит пресс-служба ФХР слова Голубовича. - Но в третьем периоде удалось добавить за счет характера ребят, самоотверженности и желания. Плюс к этому - немного поменяли схему игры. Волнение сказывается? Все сказывается, тем более некоторые ребята впервые на таком крупном турнире. Да, у многих есть опыт юниорского чемпионата мира прошлого года, но это совсем другая команда сейчас. Что касается ребят, которые прилетели из Канады, то я думаю, они еще далеки от оптимальной формы.