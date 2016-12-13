Сергей Голубович: "Судьи нецензурно выражались в сторону российских игроков по ходу матча с Канадой"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович остался доволен результатом матча Кубка вызова против западной Канады (5:3). Также он отметил, что арбитры матча нецензурно выражались в адрес российских игроков во время встречи.

- Результатом доволен, - цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. - Я обычно не критикую судейство, но сегодня был им неприятно удивлен. В Северной Америке обычно с этим нет проблем, я с таким судейством еще не сталкивался. Ребята рассказали даже, что судьи нецензурно выражались в их сторону по ходу матча. Это некрасиво, мы попросили организаторов разъяснить этот момент и довести информацию до главного судьи соревнований. Игра звена Липанова сюрпризом не стала. Смогут ли они и дальше прибавлять? Будем надеяться, что так.