12:17 | ХОККЕЙ — Юниоры

Сергей Голубович: "Судьи нецензурно выражались в сторону российских игроков по ходу матча с Канадой"

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Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович остался доволен результатом матча Кубка вызова против западной Канады (5:3). Также он отметил, что арбитры матча нецензурно выражались в адрес российских игроков во время встречи.

- Результатом доволен, - цитирует пресс-служба ФХР Голубовича. - Я обычно не критикую судейство, но сегодня был им неприятно удивлен. В Северной Америке обычно с этим нет проблем, я с таким судейством еще не сталкивался. Ребята рассказали даже, что судьи нецензурно выражались в их сторону по ходу матча. Это некрасиво, мы попросили организаторов разъяснить этот момент и довести информацию до главного судьи соревнований. Игра звена Липанова сюрпризом не стала. Смогут ли они и дальше прибавлять? Будем надеяться, что так.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=12808

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