Сергей Голубович: "Спокойным матч со Швецией назвать не могу"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после победы над командой Швеции (3:0) в матче за третье место заявил, что остался доволен игрой своей команды. Специалист отметил, что рад первой российской медали на турнире впервые за шесть лет.

– Спокойной сегодняшнюю игру я назвать не могу, хотя естественно эмоций было меньше, чем вчера, – цитирует сайт ФХР Голубовича. – До идеала далеко, но сегодня ребята молодцы, сыграли здорово. Почему играл Устименко? Если честно, я не могу сказать, что кто-то из наших трех вратарей сильнее другого. Мы руководствовались мнением тренера вратарей и не прогадали. Мы рады, что завоевали первые медали за шесть лет, но есть только одно место и после вчерашнего обидного поражения осталось чувство недосказанности.