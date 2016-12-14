Сергей Голубович: "Сборная России сама позволила слабой Швейцарии забросить пять шайб"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после победы над командой Швейцарии (6:5 ОТ) в матче группового турнира Мирового кубка вызова отметил, что его подопечным не хватило четырнадцати часов для восстановления перед игрой. По словам специалиста, в этом он увидел проявление недонастроя, однако считает, что незачем мотивировать игроков на матчи.

– Сегодня получилась тяжелая игра, это было ожидаемо, – цитирует сайт ФХР Голубовича. - Во-первых, ребята сильно устали после вчерашней игры, очень много эмоций отдали в матче с канадцами. Я думаю, что хоккейные специалисты поняли уже вчера, что сегодняшняя игра будет напряженной, независимо от того, какой будет соперник. Откровенно слабая команда Швейцарии смогла забросить нам пять шайб. Только из-за того, что мы сами позволили это сделать. Четырнадцать часов – недостаточный срок для полного восстановления, как ни крути. Но и наш недонастрой сыграл с нами злую шутку. Надо бороться с этим.

Игроков не нужно мотивировать. С некоторыми из этих ребят я работаю больше двенадцати лет – мы с ними уже сроднились. У этой команды есть характер. И они это прекрасно понимают. Наша задача как тренеров – помочь им обуздать эмоции, которые иногда перехлестывают через край. Безусловно, иногда приходится использовать и кнут и пряник. Но они уже взрослые парни, сами все понимают.