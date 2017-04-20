Сергей Голубович: "Сборная России эмоционально перегорела"

Главный тренер юниорской сборной России до 18 лет после победы над Словакией (3:2 ОТ) в четвертьфинальном матче чемпионата мира подчеркнул, что не все из хоккеистов были готовы к игре. По его словам, команда эмоционально перегорела.

В полуфинале турнира российская команда встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Полуфинал пройдет 22 апреля.

- Не все оказались готовы к игре, - сказал Голубович. - Несмотря на это, спасибо всем ребятам. Даже неготовые внесли свою лепту. Победа есть победа.

- В чем проявилась неготовность?

- Возможно, эмоционально перегорели. Для парня до 18 лет, может быть, все, что угодно, а кому-то еще меньше.

- Удивили ли соперник, сыгравший на равных?

- Ни в коем случае. Словаки прибавляли из года в год, и мы следили за ними. Их ребята очень сильно выросли во всех компонентах. Очень понравилась их организация игры.

- Что случилось с Андреем Свечниковым?

- Не думаю, что что-то серьезное.

- Как объясните отсутствие Переляева?

- Мы играем в семь защитников и просто дали ему восстановиться. К следующей игре он восстановится.