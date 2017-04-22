Сергей Голубович: "Почему юниоры не играют в КХЛ? Эту проблему могут решить только сами клубы"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после поражения от Финляндии (1:2 ОТ) в полуфинале чемпионата мира отметил, что соперник не превзошел его команду по каким-то отдельным компонентам. Голубович добавил, что клубам КХЛ надо больше доверять молодежи.

– Сложная была игра, на карту было многое поставлено, ошиблись мы больше.

– Матч был равным, на ваш взгляд?

– Где-то мы были посильнее, где-то соперник. Не скажу, что кто-то превзошел оппонента.

– Пропущенная шайба в овертайме – невезение или следствие ошибок?

– Второй вариант. Ошибки заключались в том, что потеряли шайбу, в результате финны приехали в нашу зону, мы потеряли игрока, и он забросил шайбу.

– Почему не взяли тайм-аут перед решающим большинством в концовке основного времени?

– Думали, что соперник подустал, и лучше не брать дополнительную паузу.

– Рисунок этой игры больше вам понравился, чем со Словакией? Соперник все-таки помастеровитее.

– Не скажу, что финны намного сильнее словаков, та команда была тоже очень организованной.

– У финнов многие игроки выступают в высшей лиге местного чемпионата, у нас таких хоккеистов нет. Как решить эту проблему?

– Ее могут решить только сами клубы. Некоторые хоккеисты играют за команды, в которых их могли бы подпускать, пусть и дозированно, к основе. А 1999 г.р. – новички даже не в КХЛ, а в молодежной лиге. Да, были те, у кого хватало игровой практики, но они не прошли в состав, так как психологически были не готовы.

"СЭ" вел трансляцию матча Финляндия – Россия