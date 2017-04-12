Сергей Голубович: "Не буду оценивать готовность юниорской сборной России к чемпионату мира"

Главный тренер юниорский сборной России Сергей Голубович в преддверии старта чемпионата мира подчеркнул, что игроки сами назначили капитана команды и его ассистентов. При этом специалиста традиционно не стал оценивать готовность сборной к турниру.

- В составе команды остались те хоккеисты, которых мы планируем заявить на чемпионат, - приводит пресс-служба ФХР слова Голубовича. - Остальных ребят поблагодарили за работу, они улетели в Россию. Надеюсь, никаких форс-мажоров не произойдет, и заявка пройдет так, как мы планируем.

Технически мы можем заявлять игроков до окончания группового этапа, но мы никого уже не ждем. В первую очередь это связано с тем, что если игрок приезжает в последний момент - в большинстве случаев его физические кондиции кардинально отличаются от состояния остальной команды. В том числе, поэтому не стали вызывать никого из России на замену Даниилу Лобанову, сделав выбор в пользу тех игроков, что были с нами в Братиславе.

Капитаном команды на турнире будет Алексей Липанов, ассистентами - Дмитрий Саморуков и Марк Рубинчик. Команда сделала выбор, мы с тренерами согласились. Эти трое - одни из самых опытных игроков нашей команды. Хочу заметить, что на капитана и ассистентов ляжет дополнительная психологическая нагрузка. Они должны постараться не только справиться с ней, но и помочь партнерам сделать это. Традиционно не стану оценивать готовность команды - все увидим в игре со Швецией.