Сергей Голубович: "Наши ребята из Канады далеки от оптимальной формы"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович после победы над Швецией (3:1) в матче чемпионата мира остался доволен третьим периодом встречи. По словам наставника, у подопечных есть волнение.

– C середины первого периода и по ходу второго шведы нас вчистую переигрывали, – отметил Голубович. – Но в третьем отрезке ребята добавили за счет характера, самоотверженности и желания. К тому же немного поменяли схему игры. Сказывается волнение и другие факторы, тем более некоторые ребята впервые на таком крупном турнире. Да, у многих есть опыт юниорского чемпионата мира прошлого года, но сейчас это совсем другая команда. Что касается ребят, которые прилетели из Канады, то, я думаю, они еще далеки от оптимальной формы.