Сергей Голубович: "Мы получили то, что заслужили"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подвел итоги выступления на чемпионате мира, на котором его команда завоевала бронзовые медали. По словам наставника, он не жалеет о выборе состава.

– Мы получили то, что заслужили, – заявил Голубович. – Могли подняться и выше, но, к сожалению, не получилось. С точки зрения медалей – результат положителен. Во всех матчах команда проявила характер, хотя было тяжело даже с белорусами.

– Перед турниром вы говорили, что не вошедшие в состав хоккеисты не подошли под концепцию. В чем она состояла?

– Проблема этого возраста – игра без шайбы. Они только переходят из юношеского в мужской хоккей, и кто-то смог перестроиться, кто-то нет. Брали в расчет много аспектов – характер конкретного хоккеиста. Не буду переходить на личности.

– Не пожалели ли о выборе состава на турнир?

– Ни о чем не жалею.

– С чем связано нерезультативное выступление некогда ударной тройки Михаила Бицадзе?

– Отсутствие Костина, их физическое состояние, недостаток игровой практики у Бицадзе в сезоне – все сказывается. С ними в тройке хорошо сыграл Леша Торопченко, но взаимопонимания между ними чуть меньше, чем с Костиным. (Евгений БЕЛОУСОВ)