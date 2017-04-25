Сергей Голубович: "Мое будущее в юниорской сборной будет решаться на совете ФХР"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович еще не знает, сохранит ли он свой пост. На чемпионате мира для игроков до 18 лет он привел россиян к бронзовым наградам. С юниорами он работает с 2014 года.

- С командой 1999 года, как вы понимаете, работа окончена, ребята переходят в распоряжение Валерия Брагина, - цитирует "Р-Спорт" Голубовича. - Что касается моего будущего, то все, видимо, будет решаться на тренерском совете ФХР, где будут подводиться итоги сезона. Мне сложно тут говорить, есть руководство федерации, они и будут решать, как они все это видят. Я здесь уже вторая сторона медали.