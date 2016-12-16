Сергей Голубович: "Если бы сборная России играла без масок, у США было бы больше удалений"

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подчеркнул, что команда проявила хорошую самоотдачу в полуфинальном матче Кубка вызова против США (2:4). По его словам, в этой встрече россиян подвела игра в большинстве.

- Сегодня у нас совершенно не получилась игра в большинстве. В меньшинстве тоже сыграли плохо, - приводит пресс-служба ФХР слова Голубовича. - Откровенно говоря, "четыре на пять" играли действительно многовато - три удаления из шести нам выписали за попадание клюшкой в лицо сопернику. Мы играем в масках, североамериканцы - без. Играй мы без масок - подобных удалений у американцев было бы больше. Но с этим уже ничего не сделаешь.

Американцы играют в быстрый хоккей, физически они крепче наших ребят, разница в возрасте дает о себе знать. По большому счету, мы проиграли в конце первого периода. Не хочу винить ребят, они старались, бились до конца. Игра могла сложиться иначе, если бы не два удаления в конце матча. Являются ли такие игры хорошим опытом для парней? Безусловно.