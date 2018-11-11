Сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России переиграла Финляндию в финале Мирового кубка вызова. Команда Сергея Голубовича забросила две шайбы в ворота соперника, пропустив одну в самом начале встречи. Голы на счету Игната Коханина и Даниила Гущина.

Лучшим игроком финального матча в составе сборной России признан Игнат Коханин, забросивший победную шайбу.

Мировой кубок вызова

Сборные до 17 лет

Финал

Россия – Финляндия – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Ниеми (Рафкин, Мяяття), 4:14 – 0:1. Гущин (Хуснутдинов, Грушников), 24:48 – 1:1. Коханин, 36:32 – 2:1.

Вратари: Аскаров – Бломквист.

Броски: 16-23.

11 ноября 2018. Сент-Джон, "Харбор Стейшн".