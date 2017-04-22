19:05 | ХОККЕЙ — Юниоры

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ

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Юниорская сборная России потерпела поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии – 1:2 ОТ. Победная шайба на счету Утунена.

Финны во второй раз подряд вышли в финал юниорского чемпионата мира. В решающем поединке Финляндия встретится с победителем пары США – Швеция.

Чемпионат мира

U-18

Плей-офф

1/2 финала

"Финляндия" – "Россия" – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Юленен – 1 (бол., Виртанен, Котканиеми), 25:14 – 1:0. Слепец – 2 (Торопченко), 41:37 – 1:1. Утунен – 1 (Антталайнен, Купари), 67:01 – 2:1.

Вратари: Луукконен – Жуков.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 34 (3+19+6+6) – 29 (9+10+7+3).

Судьи: Дипьетро, Николич.

22 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad.

"СЭ" вел трансляцию матча Финляндия - Россия

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Айртон:)

Браво, Финляндия!) На классе!))

19:54

Айртон:)

Где мой коммент, алё???

19:53

Айртон:)

I6I не плачь слишком сильно.)) Бгг.)) Я понимаю, что подгорает.))

19:51

ростовский свин

КИТОБОЕЦ........... согласен, наверное и хороших- идейных тренеров не осталось.За копейки кто будет работать? а в блатных школах - учатся блатные и не талантливые,и тренеры там наверное соответствующие - понты , без реальных знаний и умений.Я уже не помню когда на драфте нхл нашего выбирали высоко. короче у нас скоро будет как у финнов в 90 и 2000 : форварды оборонительного плана : старательные, дисциплинированные ловящие на себя шайбу и забивающие 10 шайб за сезон - типа филпулы или лехтери.

19:50

DENsid

ростовский свин, не надо обобщать, год на год не приходится, вам напомнить какое место финны заняли на последнем молодёжном ЧМ ? Но там не кричат "шеф, усё пропало ...", а смотрят и болеют. То что финны шагнули сильно вперёд в воспитании молодёжи - это несомненно, но у нас хватает и своих ребят. Перед матчем читал комментарии, что наших вкатают в лёд, а попади на последней минуте кто-то из наших по шайбе перед пустым углом и чтобы они сказали ? Жаль, но за ребят рад, надеюсь завтра у американцев возьмём реванш)

19:50

КИТОБОЕЦ

ростовский свин ______ зайди в любую школу, не важно в каком виде спорта, услышишь - пас, пас отдай, не передерживай.(( зажимают ребят, не дают раскрыться

19:45

sportbeer

Дрова!

19:43

ростовский свин

странное ощущение : как будто все перевернулось с ног на голову .У финнов молодеж какая талантливая уже второй год подряд: какое классное катание у них, владение шайбой, один в один красивые обыгрыши.все легко непринужденно.такие карусели крутили в нашей зоне. Так раньше наши играли.Мы же действовали как раньше это делали финны: старательно, дисциплинированно, но не талантливо. И это уже который год.Явная деградация в детско -юношеском хоккее.Где новые овечкины- малкины??? или хотя бы тарасенко - кучеровы??? Готовим средних игроков - ремеслеников.У финнов наоборот в последние годы много талантов: лайне, ахо, ристолайнен, барков, рантанен, пульюярви.И из этого состава многие через пару лет будут блистать в нхл. талант уже виден.

19:38

Джон....Сильвер

Сборная то очень слабенько играла на этом чемпионате. Уже со словаками ясно было, что не тянут. Если, возьмут бронзу - это будет грандиозный успех! А вообще с этим поколением провал полный! Можно ометить только Чеховича, с него может толк будет.

19:38

КИТОБОЕЦ

marksan------я помню себя и помню, как тренеры требовали грызть и мы грызли. а если ты оправдываешь сливание сборной, то, похоже родственничек

19:36

Бэн Джойс

Полуфинал для российских блатных - нормуль результат. Большего они не достойны. Да и не по зубам им команды из топ-4, бгг.

19:28

Thomas_Boy

Не удивлен. Команда слабая.

19:27

marksan

КИТОБОЕЦ____ Ты себя вспомни в этом возрасте! Или всё равно: диван-пиво-и далее по списку?

19:24

marksan

Не повезло, однако! Это спорт.

19:23

Анастасия Волочкова

Жаль,а финал был близок.Теперь болеем за волейбольное Динамо в финале четырех Евролиги.

19:19

DENsid

Такое обидное поражение ... И шайба нелепая залетела, Жуков всю игру выручал и буквально перед голом вытянул, а тут практически открытый бросок от синей и ... Жаль ! Ведь могли в концовке третьего в большинстве забивать.

19:19

КИТОБОЕЦ

обидно, что молодежь не играет, как молодежь. овертайм профукал 27, сначала не доработал в контакте, и затем не вышел под бросок, надеясь на остальных кроме себя - тряпка!!! устал, заменись, тебе еще и годов-то "зеро", а ты уже не дорабатываешь, на команду плюёшь. СРАМ!

19:16

Future23

обидно

19:10