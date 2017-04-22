Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале юниорского ЧМ

Юниорская сборная России потерпела поражение от Финляндии в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии – 1:2 ОТ. Победная шайба на счету Утунена.

Финны во второй раз подряд вышли в финал юниорского чемпионата мира. В решающем поединке Финляндия встретится с победителем пары США – Швеция.

Чемпионат мира

U-18

Плей-офф

1/2 финала

"Финляндия" – "Россия" – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Юленен – 1 (бол., Виртанен, Котканиеми), 25:14 – 1:0. Слепец – 2 (Торопченко), 41:37 – 1:1. Утунен – 1 (Антталайнен, Купари), 67:01 – 2:1.

Вратари: Луукконен – Жуков.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 34 (3+19+6+6) – 29 (9+10+7+3).

Судьи: Дипьетро, Николич.

22 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad.

"СЭ" вел трансляцию матча Финляндия - Россия