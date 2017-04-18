Сборная Финляндии обыграла Канаду и заняла первое место в группе на ЮЧМ-2017

Сборная Финляндии обыграла команды Канады (6:3) в заключительном матче на групповом турнире юниорского чемпионата мира-2017. Финны заняли первое место в группе А, одержав четыре победы в четырех встречах, канадцы расположились на второй строчке. Обе команды вышли в плей-офф турнира.

В составе победителей дубль оформил Кристиан Весалайнен, по шайбе забросили Миро Хейсканен, Сантери Виртанен, Теэму Энгберг и Урхо Вааканайнен. У сборной Канады голами отметились Джек Студника, Джетт Ву и Маккензи Энтвистл.

Чемпионат мира

U-18

Групповой турнир

Группа А

Финляндия - Канада - 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)