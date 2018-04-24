Руслан Исхаков: "С Анисиным не сравнивают. Не выпиваю"

Нападающий сборной России Руслан Исхаков после матча ЮЧМ против Словакии (6:5 Б) отметил, что ему комфортно играть в четвертом звене.
- Читали критику Зыбина после финнов?
- Не показывал должный результат на протяжении двух игр, поэтому в четвертое звено. Буду доказывать и прорывать в звенья повыше.
- Сегодня ваша тройка была лучшей.
- Частенько, когда опускают в четвертое звено, моя игра лучше становится.
- Вас не сравнивают с Михаилом Анисиным?
- Нет, не сравнивают
- Потому что не выпиваете?
- Нет (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)
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