Руслан Исхаков: "С Анисиным не сравнивают. Не выпиваю"

Нападающий сборной России Руслан Исхаков после матча ЮЧМ против Словакии (6:5 Б) отметил, что ему комфортно играть в четвертом звене.

- Читали критику Зыбина после финнов?

- Не показывал должный результат на протяжении двух игр, поэтому в четвертое звено. Буду доказывать и прорывать в звенья повыше.

- Сегодня ваша тройка была лучшей.

- Частенько, когда опускают в четвертое звено, моя игра лучше становится.

- Вас не сравнивают с Михаилом Анисиным?

- Нет, не сравнивают

- Потому что не выпиваете?

- Нет (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)