Российские юниоры в овертайме обыграли Чехию и заняли второе место в группе

Юниорская сборная России одержала непростую победу над командой Чехии (5:4 ОТ) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира. Две шайбы в ворота соперника отправил Марк Рубинчик, второй его гол стал победным для россиян. Также по шайбе забросили Никита Шашников, Андрей Свечников и Кирилл Максимов.

Сборная России набрала 8 очков и завершила групповой турнир на второй строчке, первое место заняла команда США (12 очков), на третьем месте – Швеция (6 очков), на четвертом – Чехия (4 очка), на последней строчке Белоруссия.

Чемпионат мира

U-18

Групповой турнир

Группа В

Чехия – Россия – 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Рубинчик - 1 (бол., Галенюк, Бицадзе), 10:48 - 0:1. Квасничка - 1 (Конделик, Сафин), 17:21 - 1:1. Шашков - 1 (Баранов), 29:31 - 1:2. Задина - 1 (бол., Хитил), 33:43 - 2:2. Свечников - 4 (Липанов, Чехович), 43:23 - 2:3. Грабик - 1 (Крал, Каут), 44:43 - 3:3. Керн - 1 (Квасничка, Конделик), 48:40 - 4:3. Максимов - 2 (Слепец, Рубинчик), 57:55 - 4:4. Рубинчик - 2 (Муранов), 64:06 - 4:5.

Вратари: Патера (58:47 - 60:00) - Жуков.

Штраф: 18 - 10.

Броски: 38 (13+11+11+3) - 32 (8+9+13+2).

Судьи: Гарон, Халлин.

18 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.