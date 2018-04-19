Российские юниоры разгромили Францию на чемпионате мира в Челябинске

Сборная России среди игроков до 18 лет в стартовом матче чемпионата мира-2018 в Челябинске обыграла команду Франции - 7:1. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий "Югры" Кирилл Марченко.

Россияне лидируют в группе В после первого дня соревнований. В следующей игре они встретятся с Чехией.

Чемпионат мира (до 18 лет)

Групповой турнир

Группа В

Россия - Франция - 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Голы: Кизимов - 1 (бол., Жабреев, Романов), 6:06 - 1:0. Исхаков - 1 (Марченко, Морозов), 8:09 - 2:0. Замула - 1 (Подколзин, Михайлов), 13:28 - 3:0. Марченко - 1 (Галенюк), 13:52 - 4:0. Михайлов - 1 (Подколзин, Охотюк), 33:01 - 5:0. Завгородний - 1 (Галенюк, Журавлев), 34:05 - 6:0. Морозов - 1 (мен., Марченко), 47:31 - 7:0. Дюбе - 1 (бол., Брюш, Куаттрон), 58:05 - 7:1.

Вратари: Мифтахов - Дюкенн.

Броски: 56 (20+24+12) - 14 (3+5+6).

Судьи: Андерсон, Хольм.

19 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова. 6771 зритель