Российские юниоры обыграли словаков в овертайме и вышли в полуфинал ЮЧМ

Юниорская сборная России в овертайме обыграла команду Словакии (3:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира. В составе россиян дубль оформил Иван Чехович, победную шайбу забросил Кирилл Слепец. Отметим, что две голевые передачи отдал Андрей Свечников.
В полуфинале турнира российская команда встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Полуфинал пройдет 22 апреля.
Чемпионат мира
U-18
Плей-офф
1/4 финала
Россия – Словакия – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Чехович – 1 (Свечников), 5:36 – 1:0. Ружичка – 1 (Лишка, Балаж), 30:35 – 1:1. Фафрак – 1 (Лишка), 34:02 – 1:2. Чехович – 2 (бол., Свечников, Саморуков), 41:14 – 2:2. Слепец – 1 (Колтыгин), 68:42 – 3:2.
Вратари: Жуков – Скленар.
Штраф: 6 – 2.
Броски: 41 (9+16+15+1) – 41 (16+10+12+3).
Судьи: Пирагич, Хольм.
20 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.
Вы спросите:– Хоккей России (@russiahockey) 20 апреля 2017 г.
- Кто забил?
Мы скажем:
- Слепец, вот кто.
Спасибо, Кирилл. pic.twitter.com/A87Ubq3AGb
FANAT15
Просто чудом отскочили,особенно в овертайме,нас просто возили весь овертайм!!! Еле проскочили и это словаков, с финнами шансы есть,тем более чухонцы вообще начудесили,выигрывая 3 шайбы!!! Но шансов немного,финны много забивают и нам забьют,как минимум 3. Оборона у нас проходной двор и возникает вопрос мы ответим 3-мя??? Если сможем,то будем в финале!!! Надо брать реванш!!!
22:24
andrew82
ymovan, ну ты такой уверенный писал про "прут сборную России". Счет 2:1, при этом 2 дурака залетело. Ты матч хоть смотрел?
21:41
max112
Большую часть игры возили словаков, но временами было тревожно. С финнами будет сложнее. В любом случае удачи нашим парням.
21:31
ymovan
andrew82 не надейся напрасно, сначала ты сдохнешь...
21:26
Джон....Сильвер
Ужасный хоккей, командной игрой вообще не пахнет! Вылезли за счет индивидуальных качеств, да и словаки просто трусили от безбашенного напора наших. С финнами так не прокатит, игру надо полностью менять! В любом случае - удачи пацанам! Вы за вас!
21:22
alex505
кое как. в конце сдохли.с финами перспективы-не прорисовываются. буду рад ошибиться.
21:20
andrew82
Тут некое ymovan писало, что словаки уже ждут финнов в полуфинале. Надеюсь, оно умерло уже
21:17