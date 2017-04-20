21:11 | ХОККЕЙ — Юниоры

Российские юниоры обыграли словаков в овертайме и вышли в полуфинал ЮЧМ

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Юниорская сборная России в овертайме обыграла команду Словакии (3:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира. В составе россиян дубль оформил Иван Чехович, победную шайбу забросил Кирилл Слепец. Отметим, что две голевые передачи отдал Андрей Свечников.

В полуфинале турнира российская команда встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Полуфинал пройдет 22 апреля.

Чемпионат мира

U-18

Плей-офф

1/4 финала

Россия – Словакия – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Чехович – 1 (Свечников), 5:36 – 1:0. Ружичка – 1 (Лишка, Балаж), 30:35 – 1:1. Фафрак – 1 (Лишка), 34:02 – 1:2. Чехович – 2 (бол., Свечников, Саморуков), 41:14 – 2:2. Слепец – 1 (Колтыгин), 68:42 – 3:2.

Вратари: Жуков – Скленар.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 41 (9+16+15+1) – 41 (16+10+12+3).

Судьи: Пирагич, Хольм.

20 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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FANAT15

Просто чудом отскочили,особенно в овертайме,нас просто возили весь овертайм!!! Еле проскочили и это словаков, с финнами шансы есть,тем более чухонцы вообще начудесили,выигрывая 3 шайбы!!! Но шансов немного,финны много забивают и нам забьют,как минимум 3. Оборона у нас проходной двор и возникает вопрос мы ответим 3-мя??? Если сможем,то будем в финале!!! Надо брать реванш!!!

22:24

andrew82

ymovan, ну ты такой уверенный писал про "прут сборную России". Счет 2:1, при этом 2 дурака залетело. Ты матч хоть смотрел?

21:41

max112

Большую часть игры возили словаков, но временами было тревожно. С финнами будет сложнее. В любом случае удачи нашим парням.

21:31

ymovan

andrew82 не надейся напрасно, сначала ты сдохнешь...

21:26

Джон....Сильвер

Ужасный хоккей, командной игрой вообще не пахнет! Вылезли за счет индивидуальных качеств, да и словаки просто трусили от безбашенного напора наших. С финнами так не прокатит, игру надо полностью менять! В любом случае - удачи пацанам! Вы за вас!

21:22

alex505

кое как. в конце сдохли.с финами перспективы-не прорисовываются. буду рад ошибиться.

21:20

andrew82

Тут некое ymovan писало, что словаки уже ждут финнов в полуфинале. Надеюсь, оно умерло уже

21:17