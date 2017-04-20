Российские юниоры обыграли словаков в овертайме и вышли в полуфинал ЮЧМ

Юниорская сборная России в овертайме обыграла команду Словакии (3:2 ОТ) в матче 1/4 финала чемпионата мира. В составе россиян дубль оформил Иван Чехович, победную шайбу забросил Кирилл Слепец. Отметим, что две голевые передачи отдал Андрей Свечников.

В полуфинале турнира российская команда встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Полуфинал пройдет 22 апреля.

Чемпионат мира

U-18

Плей-офф

1/4 финала

Россия – Словакия – 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Чехович – 1 (Свечников), 5:36 – 1:0. Ружичка – 1 (Лишка, Балаж), 30:35 – 1:1. Фафрак – 1 (Лишка), 34:02 – 1:2. Чехович – 2 (бол., Свечников, Саморуков), 41:14 – 2:2. Слепец – 1 (Колтыгин), 68:42 – 3:2.

Вратари: Жуков – Скленар.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 41 (9+16+15+1) – 41 (16+10+12+3).

Судьи: Пирагич, Хольм.

20 апреля. Спишска Нова Вес. Zimny stadion mesta Spisska Nova Ves.