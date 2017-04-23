Российские юниоры обыграли Швецию и завоевали бронзу ЧМ

Юниорская сборная России обыграла Швецию (3:0) в матче чемпионата мира за третье место. В составе российской команды по шайбе забросили Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и Кирилл Максимов. Отметим, что соперник во втором периоде не реализовал буллит.
Сборная России попала на пьедестал турнира впервые с 2011 года, когда также завоевала бронзовые медали.
Чемпионат мира
U-18
Матч за 3-е место
Россия – Швеция – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Галенюк - 1 (Чехович, Свечников), 16:27 - 1:0. Саморуков - 1, 24:21 - 2:0. Максимов - 1 (п.в.), 59:45 - 3:0.
Нереализованный буллит: Эльвенес (25:17, Швеция).
Вратари: Устименко - Оман (58:08 - 59:00, 59:03).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 24 (8+5+11) - 30 (16+7+7).
Судьи: Гейдук, Томсон.
23 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad. 2923 зрителя.
Бэн Джойс
Thomas_Boy Во всех игровых видах спорта число претендентов весьма ограничено. Говорилось об этом уже.---------------------Да-да, помню. В ватерполе, например )))
19:59
Shalopay
"В финале болеем за финнов"... Тоже вряд ли буду болеть за пендосов, но друзья, говорите за себя, а не за всех. А то как на трибуне порой - "Колупаевка за Магнитку" Ну если ты за Магнитку, то не значит что вся твоя деревня.
19:59
andrew82
Виталий Кравцов в МХЛ 46 игр, 42(15+27) очков при показатели +10 полезности Александр Клисунов в МХЛ, 43 игры, 3(1+2) очка при показателе -10 Вот так вот....и ладно бы как брагинцы делал черновую работу и выкладывался, так он вообще потом перестал выходить в звеньях. Вопрос: зачем такой игрок команде и главное - какую пользу он принесет!!!
19:57
andrew82
Про блатных тут верно подмечено. Что в команде делали Клисунов и Дедов (понятно, из какой одной команды - Русские витязи) остается загадкой. А тренер, который переходит на игру в 3 звена, на кой хрен везет 4 звено на лавке сидеть??? Это уже не первый "вызов" из чеховской команды - ранее братьев Иванюженковых таскал Румянцев. Это, конечно, не так заметно на юниорах, где могут решать матчи 2 пятерки, но обидно другим. Нелепое отчисление Кравцова из Трактора, который с мужиками успел поиграть и гол в ПО Кубка Гагарина забить
19:51
Thomas_Boy
Бэн Джойс ___________ Во всех игровых видах спорта число претендентов весьма ограничено. Говорилось об этом уже.
19:41
Электросталец
каторжник, эта хрень написанная из твоей кандидатской?
19:37
DENsid
Молодцы пацаны, рад за них ! К чёрту упаднические настроения, молодёжь у нас есть талантливая и если давать ей развиваться уверен скоро золотые медали придут.
19:35
Джон....Сильвер
Золото брали аж в 2007 году последний раз...
19:27
Бэн Джойс
Thomas_Boy Молодцы. Если у нас "блатные" медали берут, то как же мы потенциально сильны в хоккее!--------------------Дык претендентов всего пять на три комплекта, так что бронзу вполне реально раз в шесть лет зацепить. По теории вероятности. Даже блатным ))
19:26
ростовский свин
молодцы ребята - сыграли собрано и по делу обыграли шведов. Голубович хорошо сделал свою работу .Но надо признать нам эти медали были нужнее, шведы после прекращения борьбы за золото,как обычно уныло отыграли... В финале болеем за финнов
19:02
alex505
заткнитесь с комментами про блатных.....так пишут идиоты которые не могут отличить правый хват от левого. клуб кировец играл за 76 год.
19:00
maxcds
Дважды обыграть Швецию... Норм чо
18:58
Thomas_Boy
Молодцы. Если у нас "блатные" медали берут, то как же мы потенциально сильны в хоккее!
18:56
KhSL
Молодцы, ребята. Но, конечно, ярких личностей в сборной практически нет, бойцы - да...
18:51
Анастасия Волочкова
Молодцы!Дважды обыграли шведов на этом ЧМ,что довольно неожиданно.Тем приятнее победа.Хоть и не золото,но все-таки...В финале болеем за финнов.В какой-то степени закономерность-в финале играют победители групп.
18:48
m-13
сейчас начнутся рассказы про то,Швеции не нужна была эта игра,они рассчитывали на большее и поэтому подарили России победу)))
18:44