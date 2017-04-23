Российские юниоры обыграли Швецию и завоевали бронзу ЧМ

Юниорская сборная России обыграла Швецию (3:0) в матче чемпионата мира за третье место. В составе российской команды по шайбе забросили Данила Галенюк, Дмитрий Саморуков и Кирилл Максимов. Отметим, что соперник во втором периоде не реализовал буллит.

Сборная России попала на пьедестал турнира впервые с 2011 года, когда также завоевала бронзовые медали.

Чемпионат мира

U-18

Матч за 3-е место

Россия – Швеция – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Галенюк - 1 (Чехович, Свечников), 16:27 - 1:0. Саморуков - 1, 24:21 - 2:0. Максимов - 1 (п.в.), 59:45 - 3:0.

Нереализованный буллит: Эльвенес (25:17, Швеция).

Вратари: Устименко - Оман (58:08 - 59:00, 59:03).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 24 (8+5+11) - 30 (16+7+7).

Судьи: Гейдук, Томсон.

23 апреля. Попрад. Zimny stadion mesta Poprad. 2923 зрителя.