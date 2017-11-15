Российская молодежка проиграла команде Квебека

Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека со счетом 1:3 в матче CIBC Canada Russia Series. Таким образом, россияне пока проигрывают серию со счетом 2:3.

В составе подопечных Валерия Брагина единственную шайбу в первом периоде забросил Андрей Алтыбармакян. Этот гол стал для форварда третьим на турнире.

Заключительная встреча серии состоится вновь против команды Квебека в ночь с четверга на пятницу.

CIBC Canada Russia Series

5-й матч

Сборная QMJHL – Сборная России – 1:3 (1:1, 0:0, 2:0)