Российская молодежка проиграла команде Квебека

Молодежная сборная России проиграла команде лиги Квебека со счетом 1:3 в матче CIBC Canada Russia Series. Таким образом, россияне пока проигрывают серию со счетом 2:3.
В составе подопечных Валерия Брагина единственную шайбу в первом периоде забросил Андрей Алтыбармакян. Этот гол стал для форварда третьим на турнире.
Заключительная встреча серии состоится вновь против команды Квебека в ночь с четверга на пятницу.
CIBC Canada Russia Series
5-й матч
Сборная QMJHL – Сборная России – 1:3 (1:1, 0:0, 2:0)
Третья передача Полодяна и третья шайба Алтыбармакяна! Связочка "СКА-Серебряных Львов" работает💪#CANvsRUS pic.twitter.com/TrLfN0bgn5– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 15 ноября 2017 г.
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