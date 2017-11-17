Российская молодежка обыграла команду Квебека, но проиграла серию по буллитам

Молодежная сборная России обыграла команду лиги QMJHL со счетом 2:1 в шестом матче CIBC Canada Russia Series. Отметим, что серия завершилась вничью – 3:3, а победитель определялся в серии послематчевых бросков.

В составе россиян счет открыл Алексей Полодян, а победу команде принес Виталий Абрамов, с передачи Германа Рубцова.

В серии буллитов игроки лиги Квебека были точнее - из 10 бросков на двоих, был реализован один буллит канадцев.

CIBC Canada Russia Series

6-й матч

РОССИЯ – Сборная QMJHL – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Счет в серии: 3-4