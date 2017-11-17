Российская молодежка обыграла команду Квебека, но проиграла серию по буллитам

Молодежная сборная России обыграла команду лиги QMJHL со счетом 2:1 в шестом матче CIBC Canada Russia Series. Отметим, что серия завершилась вничью – 3:3, а победитель определялся в серии послематчевых бросков.
В составе россиян счет открыл Алексей Полодян, а победу команде принес Виталий Абрамов, с передачи Германа Рубцова.
В серии буллитов игроки лиги Квебека были точнее - из 10 бросков на двоих, был реализован один буллит канадцев.
CIBC Canada Russia Series
6-й матч
РОССИЯ – Сборная QMJHL – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Счет в серии: 3-4
Вот так Алексей Полодян забросил свою третью шайбу в суперсерии#CANvsRUS pic.twitter.com/6tNZG1oLO5– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 17 ноября 2017 г.
Виталий Абрамов!!! #CANvsRUS pic.twitter.com/4FsmCo9vnD– МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 17 ноября 2017 г.
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