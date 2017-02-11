Россия уступила США на турнире пяти наций

Юниорская сборная России проиграла США в матче турнира пяти наций, который проходит в Швеции. После трех встреч россияне занимают третье место в своей группе.

Четвертый и заключительный матч на турнире Россия проведет 12 февраля в 17.30 по московскому времени против сборной Чехии.

Турнир пяти наций

Сборные до 18 лет

Россия – США – 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)

Голы: Бэррэт (Гилдон, Кнэпке), 05:33 - 0:1. Калабушкин (Лобанов), 25:01 - 1:1. Кемп, 28:15 - 1:2. Муранов (бол., Слепец, Клепко), 31:12 - 2:2. Шэн (Муранов), 39:59 - 3:2. Кассетти (Фэрранс), 43:06 - 3:3. Норрис (Тортора, Ткачак), 58:20 - 3:4. Ткачак (пустые ворота), 59:40 - 3:5.

Вратари: Кочетков - Сент Сир.