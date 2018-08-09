Россия разгромила США на "Кубке Глинки/Гретцки"

Юниорская сборная России (U-18) обыграла США в матче группового турнира "Кубка Глинки/Гретцки" - 8:3. Эта победа позволила россиянам занять первое место в группе В.

По 4 очка в этой встрече набрали Даниил Гущин (2+2), Михаил Абрамов (1+3) и Ярослав Лихачев (1+3). Две шайбы на счету Василия Подкользина, еще по одной забросили Илья Миронов и Роман Бычков.

В полуфинале команда сыграет со сборной Швеции, игра состоится в ночь на 11 августа. Второую полуфинальную пару составили США и Канада.

Кубок Глинки/Гретцки

Групповой турнир

Группа В

Россия - США - 8:3 (3:0, 1:3, 4:0)