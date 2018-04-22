Россия проиграла Финляндии на юниорском ЧМ

Сборная России уступила Финляндии в матче юниорского чемпионата мира. Это первое поражение россиян на турнире, ранее они разгромили Францию (7:1) и одолели Чехию (3:2).

Чемпионат мира

Игроки до 18 лет

Групповой турнир

Группа B

Финляндия - РОССИЯ - 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)

Голы: Нордгрен - 1 (Котканиеми, Какко), 4:52 - 1:0. Жабреев - 1 (Дорофеев, Журавлев), 6:09 - 1:1. Марченко - 2 (бол., Журавлев), 8:12 - 1:2. Танус - 1 (Хонка, Ранта), 11:29 - 2:2. Морозов - 3 (бол., Журавлев, Марченко), 35:54 - 2:3. Дорофеев - 2 (Марченко, Жабреев), 36:55 - 2:4. Ранта - 1 (бол., Невасаари, Котканиеми), 39:51 - 3:4. Сеппала - 1 (Танус), 47:20 - 4:4. Нордгрен - 2 (Кокконен, Котканиеми), 52:55 - 5:4.

Вратари: Аннунен - Мифтахов (59:26).

Броски: 34 (11+11+12) - 21 (8+6+7).

Судьи: Пражак, Стано.

22 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.