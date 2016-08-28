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Россия обыграла Финляндию на Турнире четырех наций

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Молодежная сборная России в серии буллитов обыграла Финляндию со счетом 2:1 в матче Турнира четырех наций. Победный бросок реализовал нападающий Александр Полунин.

Турнир четырех наций

РОССИЯ – Финляндия – 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

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