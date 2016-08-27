Россия обыграла Чехию на Турнире четырех наций

Сборная России, составленная из игроков не старше 20 лет, нанесла поражение Чехии (4:2) в матче Турнира четырех наций. Дублем у россиян отметился Кирилл Капризов, а также по одной шайбе забросили Данила Квартальнов и Клим Костин.

Турнир четырех наций

Чехия U-20 – РОССИЯ U-20 – 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Голы: Костин (Воронков), 28:31 - 0:1. Калина (бол., Павлик, Сухи), 31:06 - 1:1. Капризов (бол., Рыков), 37:12 - 1:2. Квартальнов (Кудако), 54:20 - 1:3. Лакатос (Павлик), 55:30 - 2:3. Капризов (пустые ворота), 58:00 - 2:4.