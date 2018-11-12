23:52 12 ноября | Хоккей — Юниоры

Просветов, Липанов и Торопченко покинули расположение молодежной команды

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Вратарь Иван Просветов, нападающие Алексей Липанов и Алексей Торопченко покинули расположение молодежной сборной России, информирует официальный сайт федерации хоккея России.

В ночь с понедельника на вторник россияне проведут четвертый матч CIBC Canada Russia Series против сборной лиги Онтарио. Игра пройдет в Ошаве и начнется в 3.00 по московскому времени.

Отметим, что молодежная сборная России уступает в ежегодном ноябрьском противостоянии со сборными юниорских канадских лиг: 1-2.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/news/item/44950/

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