Просветов, Липанов и Торопченко покинули расположение молодежной команды

Вратарь Иван Просветов, нападающие Алексей Липанов и Алексей Торопченко покинули расположение молодежной сборной России, информирует официальный сайт федерации хоккея России.

В ночь с понедельника на вторник россияне проведут четвертый матч CIBC Canada Russia Series против сборной лиги Онтарио. Игра пройдет в Ошаве и начнется в 3.00 по московскому времени.

Отметим, что молодежная сборная России уступает в ежегодном ноябрьском противостоянии со сборными юниорских канадских лиг: 1-2.