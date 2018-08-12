Подколзин - о красивых шайбах: "Я просто делаю свою работу"

Капитан юниорской сборной России Василий Подколзин отмтеил, что не придает значения красивым моментам со своим участием. Форвард на "Кубке Глинки/Гретцки" запомнился несколькими шабйами, одну из которых забросил сегодня в матче за 3-е место против США (5:4).

- Вчерашний день прошел. И мы проснулись с другим настроением, - приводит пресс-служба ФХР слова Подколзина. - Плохо, что не играем в финале. Но мы с медалями – думаю, это важно.



- Канадский журналист отметил интересную деталь – после победы все сразу поехали обниматься, ты поехал жать руку судьям.

- Это обязанность капитана, у нас в России так принято. Хотелось поблагодарить их за работу. Может быть, я где-то был с ними не согласен, но они делают важную работу здесь на турнире. Я думаю, что этот турнир надолго отложится у меня в голове. Невероятно эмоциональный. Игра была с первой и до последней секунды. Мы забили командой, командой победили.



- В какой момент почувствовал, что пора включать режим Супермена?

- На самом деле, я очень спокойный сегодня был. Просто выходил делать то, чего от меня требуют. Моя работа – забивать голы. Слава Богу, что сегодня получилось. И еще мне везло сегодня, конечно.