Победное исполнение гимна юниорской сборной России. Видео

Игроки юниорской сборной России исполнили гимн страны в раздевалке после победы в финале Мирового кубка вызова. Россияне со счетом 2:1 обыграли сверстников из Финляндии.

"Эти парни играют в хоккей примерно в миллион раз лучше, чем поют. Но и то, и другое они делают с душой. Юниорская сборная России - победитель Мирового кубка вызова", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР в Твиттере.

🤗 Эти парни играют в хоккей примерно в миллион раз лучше, чем поют. Но и то, и другое они делают с душой. Юниорская сборная России U17 - победитель @HC_WU17 2018 года! pic.twitter.com/8S8MmP2Zt6 – Хоккей России (@russiahockey) 11 ноября 2018 г.

Сборная России выиграла Мировой кубок вызова