07:42 | Хоккей — Юниоры

Победное исполнение гимна юниорской сборной России. Видео

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Игроки юниорской сборной России исполнили гимн страны в раздевалке после победы в финале Мирового кубка вызова. Россияне со счетом 2:1 обыграли сверстников из Финляндии.

"Эти парни играют в хоккей примерно в миллион раз лучше, чем поют. Но и то, и другое они делают с душой. Юниорская сборная России - победитель Мирового кубка вызова", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР в Твиттере.

Сборная России выиграла Мировой кубок вызова

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