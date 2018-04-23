Павел Дорофеев: "У финнов нет никакого секрета"

Нападающий юниорской сборной России и магнитогорского "Металлурга" Павел Дорофеев пообщался с журналистами после тренировки в преддверии матча со Словакией на ЮЧМ.
– Сегодня отрабатывали "проблемные места", – сказал Дорофеев. – Исправим в следующем матче.
– Как можно натренировать игру под воротами?
– Просто там находиться.
– Финны – невидимки?
– Получилось, что не разобрались на пятаке. Остался за спиной один. Никакого секрета нет.
– Финны – по зубам?
– Да.
– А белорусам?
– Это хоккей, точно ничего не сказать.
– О сопернике по четвертьфиналу не думаете?
– Нет, с любым будем играть в полную.
– Со шведами вы играли выставочный матч.
– Усталость у нас была, но мы проводили эти игры, чтобы проверить
– Присутствие Брагин вас заряжает?
– Я его почти не вижу, максимум – в столовой. (Евгений БЕЛОУСОВ)