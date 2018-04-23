Павел Дорофеев: "У финнов нет никакого секрета"

Нападающий юниорской сборной России и магнитогорского "Металлурга" Павел Дорофеев пообщался с журналистами после тренировки в преддверии матча со Словакией на ЮЧМ.

– Сегодня отрабатывали "проблемные места", – сказал Дорофеев. – Исправим в следующем матче.

– Как можно натренировать игру под воротами?

– Просто там находиться.

– Финны – невидимки?

– Получилось, что не разобрались на пятаке. Остался за спиной один. Никакого секрета нет.

– Финны – по зубам?

– Да.

– А белорусам?

– Это хоккей, точно ничего не сказать.

– О сопернике по четвертьфиналу не думаете?

– Нет, с любым будем играть в полную.

– Со шведами вы играли выставочный матч.

– Усталость у нас была, но мы проводили эти игры, чтобы проверить

– Присутствие Брагин вас заряжает?

– Я его почти не вижу, максимум – в столовой. (Евгений БЕЛОУСОВ)