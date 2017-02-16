Отец погибшего Солнышкина: "Илья хотел стать известным хоккеистом"

Сегодня в Волхове состоялось прощание с умершим 14-летним хоккеистом "Витязя" Ильей Солнышкиным. Вчера с юным игроком попрощались в Подольске, и с речью выступил отец хоккеиста Роман. 11 февраля после тренировки произошла драка между молодыми хоккеистами, в результате которой погиб 14-летний Илья Солнышкин.

– По итогам предсезонных сборов тренер сказал, что он их прошел, но нужно посмотреть его на льду, – сказал Роман Солнышкин. – Решения не было. Хорошо, давай на лед. 28 августа, через два дня открывается школа, нам сказали: "Илья в команде". Мы живем в Питере, не здесь. Илья хотел стать знаменитым хоккеистом. Это была его мечта. Отдавать ребенка в спортивную школу нужно с мыслью, чтобы он там побеждал себя на каждой тренировке. Развиваться, идти вперед.

Ребенок – это проекция родителей. Когда ты отдаешь ребенка в хоккей, надо думать не о том, чтобы он стал звездой. Хоккей – это жизнь. Если ты пошел в него, ты там с утра до вечера. Дома один хоккей, по телевизору один хоккей, заметки в интернете – один хоккей. У нас получается, что хоккей воспитывает ребенка. И на этом фоне родители забывают сказать что-то. Довоспитать, так сказать, своего сына. Полагаемся на тренера, на хоккейный режим. "Ну а что? У него режим, он спит, не гуляет, он не курит и не наркоманит. Он хоккеист, да все нормально". Но ненормально. Человек должен быть порядочным и честным. Тем более ребенок. Воспитывай, пока еще ведешь его в жизни.

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