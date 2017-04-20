Определились полуфиналисты юниорского чемпионата мира

После победы юниорской сборной США над Швейцарией (4:2) в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата мира стали известны все участники полуфинальных встреч.

В полуфинале турнира американцы встретятся с командой Швеции, которая в своем матче была сильнее Канады (7:3). В другом полуфинале сборная России встретится с Финляндией, которая была сильнее сверстников из Чехии (6:5 ОТ). Российская команда в 1/4 финала обыграла Словакию в овертайме со счетом 3:2.

Оба полуфинальных матча пройдут 22 апреля.