Олимпийская сборная России выиграла турнир в Швейцарии

Олимпийская сборная России стала обладателем Кубка Люцерна. В финальном матче россияне забросили 5 шайб хозяевам площадки - сборной Швейцарии (5:1).

Ранее в матче за третье место Словакия разгромила Австрию (6:1). В полуфинале Россия обыграла словаков со счетом 2:1, а Швейцария - австрийцев со счетом 3:1.

Кубок Люцерна

Финал

Швейцария - Россия (олимпийская) - 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы: Алексеев - 1 (Ткачев), 4:46 - 0:1. Холленштайн - 1 (бол.), 10:36 - 1:1. Зуб - 1 (Ильин, Рыков), 14:19 - 1:2. Ткачев - 1, 16:05 - 1:3. Кручинин - 1, 40:22 - 1:4. Ли - 1 (п.в.), 56:14 - 1:5.

Вратари: Дженони (55:48 - 56:14) - Коновалов.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 32 (13+7+12) - 24 (9+6+9).

Судьи: Дипьетро, Лемелин.

14 декабря. Люцерн. Arena Lucerne.