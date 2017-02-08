Олимпийская сборная России весной сыграет в Южной Корее

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг подчеркнул, что Олимпийская сборная весной 2017 года сыграет товарищеские матчи в Южной Корее в рамках инспекционного визита организации, посвященного подготовке к зимним Играм-2018.

Ранее сообщалось, что федерация рассматривает возможность подготовки команды в Новогорске, а затем вылета в Южную Корею, либо возможность проведения перед Олимпийскими играми сбора во Владивостоке и Хабаровске.

- Мы сейчас провели переговоры с нашими коллегами из Южной Кореи, - приводит ТАСС слова Ротенберга. - Для того, чтобы принять окончательное решение по сбору там, мы и планируем провести весной эти товарищеские матчи мужской олимпийской сборной - наша делегация летит проверять на месте инфраструктуру и все остальные условия, - сказал Ротенберг. - Даты игр еще обсуждаются - возможно, матчи пройдут после первого раунда плей-офф КХЛ.

Планируется провести там турнир с участием нашей команды, сборных Канады и Южной Кореи, - продолжил Ротенберг. - Но более подробно все выяснится в процессе переговоров: чтобы принять окончательное решение по сборам перед Играми, мы будем сами изучать все возможные варианты. Будет на месте проверятся вся инфраструктура, логистика, проживание, питание, после чего мы примем уже решение, провести ли эти сборы в Южной Корее, либо в другом месте.