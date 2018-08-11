Один из лидеров юниорской сборной России продолжит карьеру в Северной Америке

Как стало известно "СЭ", нападающий юниорской сборной России и системы ЦСКА Даниил Гущин продолжит карьеру в клубе USHL "Маскегон".

16-летний Гущин – один из двух хоккеистов 2002 года рождения, выступающих в составе юниорской сборной на Кубке Глинки/Гретцки в Альберте. В 4 матчах турнира малогабаритный крайний нападающий набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, в "Маскегоне" играл Андрей Свечников, второй номер драфта НХЛ-2018. Гущин выйдет на драфт НХЛ в 2020 году.

Гущин стал шестым игроком сборной, который проведет следующий сезон в Северной Америке. В CHL будут выступать Ярослав Лихачев, Никита Седов, Артемий Князев, Сергей Алхимов и Олег Зайцев.​