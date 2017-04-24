Очевидец драки детских команд: "Судья даже не стал выписывать штрафы"

Очевидец драки детских команд "Спартака" и минского "Динамо" на хоккейном турнире в Сочи, представляющий один из клубов, прокомментировал случившееся на льду арены "Айсберг". Ранее красно-белые опубликовали видео инцидента на своей странице в "Твиттере".
– На рукопожатии команд завязалась потасовка, – заявил свидетель событий. – Детей быстро разняли, и никаких других последствий не было. Это был последний матч турнира, и судья даже не стал выписывать штрафы. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Детские команды "Спартака" и минского "Динамо" подрались после игры
Вот такое недружественное рукопожатие случилось с минчанами после игры 👊🏻 pic.twitter.com/1nEXuCxt73– Спартак Москва (@spartak_hc) 24 апреля 2017 г.