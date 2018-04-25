Объявлен состав сборной России на Кубок Алроса

Тренерский штаб олимпийской сборной России объявил состав на Кубок Алроса. Турнир пройдет с 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге на льду СК "Юбилейный".

Полностью состав российской команды на турнир выглядит следующим образом:

вратари - Александр Судницин ("Локомотив"), Игорь Сапрыкин ("Витязь"), Александр Трушков ("Спартак");

защитники - Алексей Василевский, Николай Тимашов (оба – "Автомобилист"), Никита Черепанов, Зият Пайгин, Александр Елесин (все – "Локомотив"), Дмитрий Огурцов ("Нефтехимик"), Игорь Исаев ("Трактор"), Николай Демидов ("Сибирь"), Максим Минеев ("Авангард");

нападающие - Олег Ли ("Амур"), Данила Моисеев, Артем Швец-Роговой, Алексей Макеев (все – "Витязь"), Артем Гареев ("Автомобилист"), Андрей Алексеев ("Динамо"), Артем Ильенко, Егор Коршков (оба – "Локомотив"), Денис Зернов ("Лада"), Семен Кошелев ("Авангард"), Александр Шаров, Виталий Кравцов (оба – "Трактор").