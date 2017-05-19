Новосибирск презентовал ИИХФ заявку на молодежный ЧМ-2023

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и исполительный директор ФХР Дмитрий Курбатов презентовали на конгрессе ИИХФ заявку на проведение в Новосибирске молодежного чемпионата мира-2023. Соперниками России являются США и Финляндия.

- Мы хотим подтвердить наши серьезные заверения и провести МЧМ-2023 в нашем городе. Новосибирск является третьим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга и по численности жителей, и по территории, - цитирует "Р-Спорт" Городецкого. - Мы имеем достаточно большой опыт проведения высокого уровня соревнований на нашей земле. Мы гарантируем все вопросы безопасности, над этим мы очень серьезно работаем. Сам факт проведения чемпионата такого уровня будет иметь высочайшее значение как мероприятие для области, так и как толчок для развития хоккея в области. Надеюсь, вы поддержите наше желание развивать хоккей в Сибири. Надеюсь, вы сможете почувствовать наше сибирское гостеприимство.

Для проведения чемпионата мира построим самую современную арену. Зарезервирован лучший участок реки, на берегу Оби, рядом с метро, в 25-минутной доступности от аэропорта, рядом со всей инфраструктурой для участников и гостей. Я хочу вас заверить, что от имени руководства области и города мы все сделаем, чтобы создать комфортные условия для всех участников, официальных лиц и гостей чемпионата.

- Мы понимаем, что времени еще очень много и есть много нерешенных проблем, и их надо решать до принятия решения о месте проведения. Но эта заявка очень важна для нас. Подтверждением серьезности наших намерений является представительная делегация, - добавил Курбатов.