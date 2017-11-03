Никита Макеев: "Я многому научился у одноклубников Марченко и Нестерова"

Защитник ЦСКА Никита Макеев, который получил вызов в молодежную сборную России на матчи суперсерии в Канаде, отметил, что жесткая конкуренция в составе армейцев идет ему на пользу. По словам хоккеиста, он многому научился у одноклубников Алексея Марченко и Никиты Нестерова.

– Жесткая конкуренция в ЦСКА, безусловно, идет мне на пользу, – цитирует ТАСС Макеева. – Она помогает развиваться, работать изо дня в день, потому что место в составе мне никогда не гарантировано. Только тренер знает, кто выйдет на следующий матч.

Более опытные партнеры, как и тренеры, постоянно помогают и подсказывают. Одноклубники видят, что я более молодой, поэтому всегда подбадривают. Общаюсь с Марченко и Нестеровым, они в полном порядке, мне нравится, как они играют, постоянно наблюдаю за тем, как они тренируются. Очень многому у них научился, но в такой команде можно от многих взять интересные вещи.

Вызов в молодежную сборную Россию на матчи суперсерии в Канаде? Очень рад этому. Самочувствие отличное, сейчас налаживаем взаимопонимание с Егором Зайцевым, с которым тренируемся в паре. Каждый в команде хочет проявить себя и взять в свои руки функции лидера, чтобы помочь сборной. Против канадцев никогда нельзя расслабляться, всегда нужно ждать удара и применять быстрое игровое мышление в матчах с ними. Будем выходить и биться.

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

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