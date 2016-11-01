Несколько игроков юношеской сборной России подхватила вирус на Кубке вызова

Исполняющий обязанности главного тренера юношеской сборной России Игорь Ефимов отметил важность победы в матче Кубка вызова с Финляндией (2:0). По его словам, команда вышла на лед ослабленным составом, из-за болезни некоторых игроков.

- Эта победа не просто хорошая, но и очень важная для нас, - приводит пресс-служба ФХР слова Ефимова. - Мы играли в ослабленном составе, к сожалению, в команде идет вирус, три игрока с температурой. Поэтому сегодня действовали практически в три пятерки. Ребята молодцы, что сплотились и сумели выиграть. Очень рад этой победе.

У финнов очень хорошая серьезная команда. Все прекрасно понимают, что есть финская система, все команды, начиная с детской школы и заканчивая сборной - очень системные, быстрые, хорошо катаются. Не могу сказать, что они нас чем-то удивили сегодня, мы готовились к ним. А раз есть результат, значит, наш план на игру сработал.

Один из ключевых моментов матча, когда нам удалось вчетвером забить первый гол. Также очень важна была концовка, когда был навал со стороны финнов, но ребята выстояли и сыграли по заданию. Отдельно можно отметить нашего вратаря - Даниила Исаева, который сыграл блестяще и несколько раз оставлял команду в игре.

Этот турнир интересен тем, что все команды-участницы сильны. Я не стал бы как-то выделять завтрашнюю сборную Канады Ред. Тем не менее, эта команда считается одной из самых мастеровитых и сильных, большая часть из нее была на Юношеской Олимпиаде. И это здорово. Мы считаем, что для ребят важно и нужно играть с сильными соперниками. От себя мы говорим им всегда действовать только с позиции силы, играть первым номером. Будем готовиться к следующему матчу.