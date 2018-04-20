Нападающий юниорской сборной России: "Знаем как играют чехи, сегодня их посмотрят тренеры "

Форвард сборной России Никита Соркин – об уроках Сергея Федорова подготовке к матчу с чехами на юниорском чемпионате мира.

– Как чувствует себя Исхаков?

– Пару дней отдохнет, потом все будет нормально.

– Завтра же с чехами играть.

– Посмотрим.

– Чехов будете смотреть?

– Тренеры посмотрят. Мы в принципе знаем, как они играют. Много раз с ними встречались.

– Как уроки Сергея Федорова?

– Хороший опыт. Очень интересно было с ним работать. Он дал полезные советы и помог.

– Что сегодня тренировали?

– Подтянули форму. Атаки "три в два", большинство.

– Вчера совсем не работало.

– Да, только раз реализовали. Очень плохо разыгрывали.

– ЦСКА не помешало это взять серию со СКА.

– Другим взяли – борьбой

– За другой группой следите?

– Слышали, что канадцы американцев обыграли. (Евгений БЕЛОУСОВ)

В субботу, 21 апреля сборная России сыграет в рамках юниорского чемпионата мира с Чехией. Начало матча - 13:30 по московскому времени.