Нападающий юниорской сборной России: "Знаем как играют чехи, сегодня их посмотрят тренеры "

Форвард сборной России Никита Соркин – об уроках Сергея Федорова подготовке к матчу с чехами на юниорском чемпионате мира.
– Как чувствует себя Исхаков?
– Пару дней отдохнет, потом все будет нормально.
– Завтра же с чехами играть.
– Посмотрим.
– Чехов будете смотреть?
– Тренеры посмотрят. Мы в принципе знаем, как они играют. Много раз с ними встречались.
– Как уроки Сергея Федорова?
– Хороший опыт. Очень интересно было с ним работать. Он дал полезные советы и помог.
– Что сегодня тренировали?
– Подтянули форму. Атаки "три в два", большинство.
– Вчера совсем не работало.
– Да, только раз реализовали. Очень плохо разыгрывали.
– ЦСКА не помешало это взять серию со СКА.
– Другим взяли – борьбой
– За другой группой следите?
– Слышали, что канадцы американцев обыграли. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Форвард @russiahockey #U18 Никита Соркин - о подготовке к чехам pic.twitter.com/8G5FjCq7dI– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 20 апреля 2018 г.
В субботу, 21 апреля сборная России сыграет в рамках юниорского чемпионата мира с Чехией. Начало матча - 13:30 по московскому времени.