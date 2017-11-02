Молодежная сборная России провела тренировку в преддверии матчей суперсерии

Сегодня состоялась открытая тренировка молодежной сборной России в преддверии суперсерии со сборными канадских юниорских лиг. Россияне вышли на лед в следующих звеньях:

"Красные": Андрей Алтыбармакян – Михаил Мальцев – Максим Цыплаков, Никита Макеев – Егор Зайцев.

"Синие": Алексей Полодян – Максим Рассейкин – Данил Веряев, Александр Калинин – Анатолий Елизаров.

"Зеленые": Иван Романов – Георгий Иванов – Владислав Кара, Николай Кныжов – Артем Мальцев.

"Белые": Марсель Шолохов – Данила Моисеев – Дамир Рахимулин.

"Черные": Кирилл Слепец – Павел Кукштель, Даниил Курашев – Николай Богатов.

Вратари: Артем Корепанов, Алексей Мельничук, Владислав Сухачев. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).